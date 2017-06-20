توثيق لتزويد إسرائيل ميليشيات المعارضة بالأطعمة

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية حجم الدعم بالأموال والسلاح والإمدادات الغذائية والطبية الذي تقدمه «إسرائيل» بشكل منتظم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في الجنوب السوري، بينما نشر موقع إلكتروني «إسرائيلي» مقطع فيديو يوثق مسلحين سوريين وهم ينقلون أطعمة كتب عليها باللغة العبرية. وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، أجرت الصحيفة مقابلات مع نحو ستة إرهابيين، أكدوا خلالها أن الجيش الإسرائيلي على اتصال منتظم مع المجموعات الإرهابية، مبينين أن المساعدات التي يقدمها لهم تشمل مدفوعات سرية لمتزعميهم ورواتب لأفراد تلك المجموعات، إضافة إلى شراء الذخائر والأسلحة لمصلحتها. وأفاد مصدر لم يكشف عن اسمه لـ«الصحيفة» بأن إسرائيل أقامت وحدة عسكرية خاصة تشرف على تنسيق الدعم لهذه المجموعات كما خصصت ميزانية محددة لذلك.

وذكر الإرهابيون الستة أن تدخل إسرائيل أعمق وأكثر تنسيقاً مما كان معروفاً في السابق، حيث إنه يتضمن تمويلاً مباشراً لمن يوجدون بالقرب من منطقة خط الفصل، فضلاً عن اعتراف إسرائيل علناً بمعالجة نحو 3000 من الإرهابيين في مستشفياتها منذ عام 2013.

وتبجح المتحدث باسم جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم «فرسان الجولان» المدعو معتصم الجولاني بالدعم الإسرائيلي قائلاً: «إن إسرائيل تقف إلى جانبنا بطريقة بطولية ولولا مساعدتها لم نكن لننجح»، بينما أقر متزعم هذه المجموعة ويدعى أبو صهيب لـ«الصحيفة» بحصول مجموعته على ما يقرب من 5000 دولار شهرياً من إسرائيل.

في الأثناء، نشر موقع «المصدر» الإلكتروني العبري مقطع فيديو قال إنه ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق مسلحين سوريين وهم ينقلون أطعمة مكتوباً عليها بالعبرية كلمة «كاشير» (حلال)، ويظهر عليها شعار شركة «تنوفا» الإسرائيلية الخبيرة بتسويق منتجات الحليب والبيض واللحم، إلى شاحنة.

ونسب «المصدر» الفيديو إلى صفحة «عربيست»، التي بدورها قالت إن الرزم الظاهرة في الفيديو هي عبارة عن رزم غذائية ورزم لحم وصلت إلى المسلحين بمناسبة شهر رمضان.

المصدر: وكالات