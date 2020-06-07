توافق بين اتحاد فلاحي طرطوس ومزارعي التبغ لزيادة أسعار هذا الموسم

ارتفعت أصوات مزارعي التبغ في محافظة طرطوس مطالبة مؤسسة التبغ بزيادة أسعار كيلو التبغ لهذا الموسم ولكافة الأصناف بعد أن ارتفعت تكاليفه كثيراً مشيرين أن استلام إنتاج هذا الموسم سيبدأ بعد شهر وبالتالي يفترض أن يتخذ القرار بالزيادة في أقرب وقت حرصاً على عدم تسويق أي كمية للتجار الذين يدفعون أضعاف سعر المؤسسة



بالتوازي، أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أحقية المزارعين في مطالبهم وشدد على ضرورة زيادة السعر إلى الضعف ولكافة الأصناف فصنف الأكيسترا حالياً ب1800 ليرة ويفترض أن تتم زيادته لأربعة ألاف وأكثر ، ويفترض أن تتم زيادة كل صنف إلى الضعف وأكثر وإلا فإن خسائر الفلاح ستزداد وسيضطر البعض لتسويق جزء من إنتاجه للتجار.