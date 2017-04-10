تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان.. وارتفاع حصيلة القتلى إلى ستة أشخاص

اشتدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اليوم وسط إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية فيما ارتفعت حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها إلى ستة قتلى وأكثر من 40 مصابا.



كما لحقت أضرار جسيمة في البيوت والممتلكات في المخيم واقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات والمعاهد في مدينة صيدا أبوابها بسبب الأوضاع الأمنية في المخيم.



وشهد المخيم الليلة الماضية وصباح اليوم اشتباكات متقطعة تركزت على محور حي الطيري مفترق سوق الخضار الشارع الفوقاني حيث سمع بين الحين والآخر أصوات القذائف الصاروخية والرصاص ما أدى الى اشتعال الحرائق في عدد من المحال في سوق الخضار.



ومن المقرر أن تعقد قيادات المخيم السياسية اجتماعا اليوم للخروج بموقف موحد فيما أكد أمين سر حركة فتح الفلسطينية فتحي ابو العردات أن هدف إنهاء ظاهرة مجموعة بلال بدر الإرهابية ما زال قائما.



وكان مخيم عين الحلوة شهد في الايام القليلة الماضية اشتباكات بين حركة فتح والقوة الامنية الفلسطينية من جهة ومجموعة إرهابية يقودها المدعو بلال بدر من جهة أخرى وسط اطلاق نار وقذائف صاروخية فيما شوهدت سحب الدخان تتصاعد فى سماء المنطقة نتيجة احتراق عدد من المنازل والمحال في المخيم.



وشدد الجيش اللبناني إجراءاته على مداخل المخيم وعزز مواقعه في محاولة لمنع امتداد الاشتباكات إلى أماكن أخرى.



ويشهد مخيم عين الحلوة اشتباكات وتوترا أمنيا بين الحين والآخر حيث قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء اشتباكات مسلحة جرت في الثالث والعشرين من آذار الفائت بين عناصر من حركة فتح ومجموعة جند الشام الإرهابية.

وكالات