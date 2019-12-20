تهامة بيرقدار مذيعة قناة أورينت تظهر في دمشق وعلى التلفزيون السوري

ظهرت مقدمة البرامج والمنتجة سابقاً في تلفزيون أورينت “تهامة بيرقدار” قبل أيام على شاشة السورية الرسمية من العاصمة السورية دمشق ضمن برنامج صباح الخير.



“بيرقدار” قُدمت على الشاشة على أنها سيدة أعمال لديها أعمال وأنشطة خيرية، عائدة إلى سوريا بجرأة رغم أن البعض نصحوها من داخل سوريا أن لا تعود.



ضيفة الشاشة الفضائية حالياً ومذيعة شاشة أورينت سابقاً، مدت إجازتها إلى سوريا من أسبوعين إلى 27 يوماً، ودعت السوريين للعودة إلى سوريا وزيارة سوريا من أجل تقديم الدعم للسوريين مشيرةً إلى أنه لايوجد أي معوقات في ذلك، وأن على المغتربين واجب دعم أهلهم في سوريا ووطنهم.



ولم تبخل “تهامة” في الحديث على الشاشة عن صمود الشعب السوري، وأن هناك طاقة إيجابية، وصمود، مشيرةً إلى أنه جانب مضيء بعد 8 سنوات حرب، معتبرة إن القيادة الحكيمة هي سبب صمود الشعب السوري.



وساهمت “بيرقدار” بحفل لأبناء الشهداء في مدارس أبناء الشهداء بالعاصمة دمشق، وقالت إنها شاركت بكل تفاصيل العمل، وتابعت كل تكة وتفصيل فيه.قناة السورية لم تأتِ على ذكر أن “بيرقدار” كانت تعمل مع أورينت وتم تجاهل هذه الجزئية تماماً، وقدمت الفقرة ضمن موضوع “المسؤولية المجتمعية للمغتربين السوريين”.



“بيرقدار” كانت قد توقفت عن الظهور على الشاشة مؤخراً ولم يتضح كيف تركت المحطة إلا أنها ظلت تظهر على شاشتها حتى العام 2015، ويبدو أنها تركز حالياً على العمل المجتمعي.



يذكر أن ظهورها على الفضائية السورية ترك انقساماً أيضاً بين السوريين حيث هاجمها معارضون على عودتها ووجهوا لها انتقادات لاذعة، بينما انتقد صحفيون آخرون سياسة الانتقائية من قبل السلطات السورية مشيرين إلى أن هناك صحفيين في سوريا عليهم إجراءات أمنية وتقييد حركة ومراجعات وبعضهم هارب من سوريا ومطلوب للأجهزة الأمنية رغم أنهم ليسوا معارضين ولم يعملوا مع “أورينت” وكل مافعلوه هو الانتقاد فلماذا لايعفى عن هؤلاء أيضاً، مشيدين بالوقت نفسه بعودة “بيرقدار” معتبرين أن سوريا لكل السوريين.

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