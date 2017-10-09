تنقلات لمديرين في الاقتصاد، والسماح باستيراد 23 مادة جديدة
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أمس عدة قرارات تضمنت تغييرات في بعض المواقع والمفاصل الإدارية، نصّت على ندب وليد الخالدي العامل من الفئة الأولى لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة للعمل لدى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدة عام بدءاً من تاريخه ويكلف الخالدي مهام معاون مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والقانونية.
إضافة إلى طي القرار المتضمن تكليف محمد عيد سقه بمهام معاون مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينهى ندب سقه إلى هيئة تنمية المشروعات ويعاد إلى عمله في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ويكلف بمهام معاون مدير المؤسسة للشؤون الإدارية والقانونية.
وتضمنت القرارات كذلك تكليف الدكتور عبد السلام علي العامل من الفئة الأولى لدى الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد بمهام وأعمال المدير العام المفوض لشركة جورج وأنطوان غناجة المصادرة.
هذا وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس قراراً يسمح باستيراد الأدوات المطبخية من مختلف البنود الجمركية، وإضافتها إلى الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح موافقات وإجازات الاستيراد، وإضافة البنود الجمركية الثمانية على دليل الاستيراد.
وجاء القرار بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص المتضمن موافقة لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية على إضافة هذه المواد باستثناء المصنوعات من البلاستيك والميلامين لتوافر إنتاج محلي منها حيث شملت 23 بنداً جمركياً من هذه المواد.
المصدر: الوطن
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