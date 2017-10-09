تنقلات لمديرين في الاقتصاد، والسماح باستيراد 23 مادة جديدة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أمس عدة قرارات تضمنت تغييرات في بعض المواقع والمفاصل الإدارية، نصّت على ندب وليد الخالدي العامل من الفئة الأولى لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة للعمل لدى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدة عام بدءاً من تاريخه ويكلف الخالدي مهام معاون مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والقانونية.

إضافة إلى طي القرار المتضمن تكليف محمد عيد سقه بمهام معاون مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينهى ندب سقه إلى هيئة تنمية المشروعات ويعاد إلى عمله في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ويكلف بمهام معاون مدير المؤسسة للشؤون الإدارية والقانونية.