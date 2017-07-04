تنقلات في الجمارك تطول مديرين وأمناء و3500 عنصر في الضابطة الجمركية

أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً يقضي بنقل عدد من مديري وأمناء ورؤساء أقسام بالجمارك، وطالت التنقلات 15 مركزاً في مديرية الجمارك العامة، بناءً على اقتراح مدير الجمارك العام فواز أسعد، ولحاجة المصلحة.

وفي تفاصيل القرار 79/ج/2017 تم تعيين مدير جمارك طرطوس سميح كسيري بمركز معاون مدير الجمارك العام، ومدير التخطيط والبحوث الجمركية حسام محمد مديراً لجمارك حلب خلفاً لإبراهيم عبد اللـه الذي عين في المجلس الاستشاري لدى مديرية جمارك اللاذقية، ومعاون مدير القضايا والشؤون القانونية محمد سامر سعد الدين مديراً لجمارك دمشق، خلفاً لخالد عسكر الذي عين مديرا للتخطيط والبحوث الجمركية.

كما تم تعيين معاون مدير المعلوماتية جلال جديد مديرا للمديرية خلفاً لمهيب الرشيد الذي تم تعيينه في المجلس الاستشاري، وأمين جمارك المنطقة الحرة البرية بمديرية جمارك اللاذقية ماهر القيم أميناً لجمارك طرطوس خلفاً لدياب شدود الذي عين مديراً لجمارك طرطوس، وأمين الجمارك بمديرية جمارك اللاذقية طلال إسماعيل أميناً لجمارك اللاذقية، وأمين جمارك مطار الشهيد باسل الأسد سامر مخلوف أمين العبور بمديرية جمارك اللاذقية.

وعين أمين جمارك اللاذقية عبد اللـه ياسين أميناً لجمارك المنطقة الحرة البرية بمديرية جمارك اللاذقية، إضافة إلى تكليفه بتسيير أعمال أمانة جمارك المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية، وتم تعيين رئيس قسم بمديرية مكافحة التهريب مضر دعبول معاوناً لمدير القضايا والشؤون القانونية، ورئيس مراقبة بمديرية الرقابة الداخلية رائد رزق مديراً للرقابة الداخلية خلفاً لإلياس شلش الذي عين رئيس مراقبة بمديرية الرقابة الداخلية، وكلف المراقب محمد حسن المكلف بتسيير أعمال قسم بمديرية جمارك اللاذقية تسيير أعمال أمانة جمارك مطار الشهيد باسل الأسد إضافة لعمله.

وفي سياق متصل كشف مصدر في الجمارك أن التنقلات طالت نحو 3500 عنصر في الضابطة الجمركية بين عنصر ورئيس مفرزة، مشيراً إلى أنها تنقلات روتينية، تهدف إلى منع الترهل وتساهم في إعطاء فرص للكفاءات لإثبات فعاليتهم حسب مبدأ تكافؤ الفرص.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن