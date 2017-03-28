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تنفيذي درعا يوافق على ترخيص معمل أدوية بشرية

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا على طلب ترخيص معمل أدوية بشرية في منطقة براق العقارية وطلب نقل الترخيص المقدم من الشركة المتحدة للاستثمارات الصناعية والعائد لشركة الديحاني للمواد الغذائية والكائن في منطقة شعارة العقارية لصالح الشركة المتحدة.

كما وافق المكتب خلال جلسته الأسبوعية اليوم على منح ترخيص مؤقت لمنشاة مختصة بصناعة الشواحن الكهربائية الالكترونية “شواحن موبايلات” ولمبات تستخدم في الليدات والمراوح كما تم بحث إجراءات بيع فضلات العقارات في ازرع وموضوع آخر يتعلق بنقل ترخيص إداري لمدرسة تعليم قيادة السيارات في منطقة الصنمين العقارية.

وأكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس اهمية منح التراخيص للمنشات الصناعية بالسرعة المطلوبة بما يسهم في وضع المنشاة بخدمة المواطنين داعيا إلى توخي الدقة عند بيع أو استئجار العقارات العائدة ملكيتها للدولة من قبل القطاع الخاص بعد إجراء الكشف الحسي ومعرفة الأسعار الرائجة.

وصدق المكتب في جلسته السابقة على دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع حفر واكساء وتجربة بئر المركز الزراعي في ازرع وعلى مشروع سياج المركز ومشاريع المديرية للعام الحالي.

سانا

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