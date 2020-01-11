تنفيذاً للخطط الأمريكية.. “فيسبوك وإنستغرام” يحجبان منشورات مؤيدة لسليماني

أعلنت شركة “فيسبوك” أن موقعها الشعبي للتواصل الاجتماع وتطبيق “إنستغرام” التابع لها يحجبان منشورات مؤيدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني بحجة الامتثال للعقوبات الأمريكية ضد إيران.



وأعرب متحدث باسم “فيسبوك” في بيان تلقته شبكة “سي إن إن” الأمريكية أمس الجمعة عن التزام الشركة بقانون العقوبات الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بإدراج حكومة الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني وقادته على “قائمة الإرهاب”.



ولفت المتحدث إلى أن “فيسبوك” تزيل الحسابات المدارة من قبل أو نيابة عن الأشخاص والتنظيمات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية،إضافة إلى حجب المنشورات التي تؤيد تصرفات هؤلاء أو تسعى إلى مساعدتهم في أنشطتهم.



وانتقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عبر “تويتر” تصرفات “إنستغرام”، واصفاً إياها بـ”غير ديمقراطية”.



ومن بين هؤلاء مستخدمي “إنستغرام” الذين تم حجب منشوراتهم بسبب مواقفهم المؤيدة لسليماني، لاعب كرة القدم الإيراني، علي رضا جهان بخش، الذي نشر على حساب موثق له صورة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بعد اغتياله الأسبوع الماضي بغارة أمريكية في العراق.



ويرى مراقبون بأن السياسيات التي يضعها موقع “فيسبوك” تتماهى بشكل شبه كامل مع السياسة والخطط الأمريكية العامة حيث يتم تصنيف الممنوعات بحسب الرؤية الأمريكية فقط بغض النظر عن رؤية باقي الدول التي ينتشر فيها موقع “فيس بوك” بشكل كبير، كما هو الحال في قضية الجنرال سليماني الذي تعتبره معظم دول العالم شخصية عسكرية ودبلوماسية إيرانية على خلاف الإدارة الأمريكية التي تصنفه على لائحة الإرهاب بسبب مواقفه المناهضة للكيان الإسرائيلي والهيمنة الأمريكية.