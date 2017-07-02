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تنفيذ 18 منشأة ومشروعا صناعيا في درعا خلال 6 أشهر

أكد مدير الصناعة في درعا المهندس عبد الوحيد العوض تحسن واقع تنفيذ المنشآت الصناعية والحرفية في درعا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم تنفيذ 6 منشات صناعية و12 مشروعا و5 منشآت حرفية إضافة إلى منح 10 قرارات حرف وموافقات لمشاريع حرفية.

وأوضح المهندس العوض أن الزيادة في عدد المنشآت الصناعية المنفذة تركزت في الريف الشمالي من المحافظة نتيجة الاستقرار وتوافر مقومات الاستثمار.

وبين مدير الصناعة أن توافر المحروقات وتزويد أصحاب المنشآت باحتياجات تشغيل منشآتهم أسهم في تنامي القطاع الصناعي والحرفي وإدخال منشآت جديدة حيز العمل مبينا أن نحو 18 معملا للكونسروة تستعد لاستقبال الموسم الجديد من محصول البندورة.

وفيما يخص الربع الثاني من العام الحالي ذكر مدير الصناعة أن هذا الربع شهد تنفيذ 5 منشات حرفية برأسمال 41 مليون ليرة وفرت 9 فرص عمل منها منشأتان هندسيتان للبلوك و3 غذائية للمعجنات والفطائر وتحميص البن كما تم ترخيص 4 منشآت صناعية على القانون رقم 21 برأسمال 175 مليون ستوفر 20 فرصة عمل منها 2 كيميائية للطباعة على الكرتون والتغليف ورولات أكياس النايلون و2 غذائية لرب البندورة ومقبلات الشيبس موضحا أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون 21 بلغ 3 منشآت برأسمال 60 مليون ليرة وفرت 3 فرص عمل.

وشهد الربع الرابع من العام الماضي تشغيل منشأتين حرفيتين برأسمال 6 ملايين ليرة وفرت 8 فرص عمل و7 منشآت صناعية برأسمال 185 مليون ليرة وفرت 37 فرصة عمل.

سانا

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