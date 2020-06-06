تنفيذ عدة مشاريع صرف صحي بحمص

أفاد رئيس دائرة الصرف الصحي والأبنية المدرسية بمديرية الخدمات الفينة في حمص المهندس أسامة إدريس بأنه تمت المباشرة بأعمال مشروع الصرف الصحي في قرية خربة غازي، والمرحلة ثانية منه بقيمة عقدية 16 مليون ليرة سورية.



وبين المهندس إدريس أنه “تم التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع صرف صحي في قرى ريف حمص الغربي ففي قرية كلموخ بريف تلكلخ سيتم تنفيذ مشروع بقيمة 31 مليون و900 ألف ليرة سورية ومشروع آخر في قرية الصيادية المرحلة الثالثة منه بقيمة 20 مليون ليرة سورية وفي قرية وجه الحجر بقيمة مليون و400 ألف ليرة سورية لافتاً إلى أن المشاريع قيد التصديق وفور الانتهاء من تصديقها سيتم المباشرة بتنفيذها”.



وأشار المهندس إدريس إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببلدة الشعيرات في ريف حمص الشرقي بكلفة 46 مليون ليرة سورية وفي قرية الكنيسة في ريف الغربي بكلفة 16 مليون ليرة سورية.



ونوّه إلى أن هذه المشاريع تنفد من ضمن الاعتمادات المخصصة لأعمال الصرف الصحي من الموازنة العامة الاستثمارية والمستقلة للمحافظة وهي من المشاريع الخدمية الهامة للمناطق التي بحاجة ماسة إلى بنى تحتية من الصرف الصحي للحد من التلوث البيئي والحفاظ على الصحة العامة.



أثر برس