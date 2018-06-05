تنظيم 728 ضبط تمويني في أسواق دمشق خلال شهر أيار الماضي.. و إغلاق 36 محلاً تجارياً
كشف تقرير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عدد الضبوط المنظمة في أسواق دمشق، والذي بلغ 728 ضبطاً خلال شهر أيار الماضي.
وفي التفاصيل كشف التقرير عن وجود نحو /242/ ضبط لعدم الاعلان عن الأسعار، و /235/ ضبط #عينة غذائية وغير غذائية وسعرية و /134/ لعدم تداول #فواتير نظامية ، إضافة إلى تنظيم/14/ للاعلان بسعر زائد.
كما أظهر التقرير ان عدد الضبوط المنظمة بسبب البيع بسعر زائد بلغ عددها /12/ و 8 ضبوط لتقاضي زيادة بالسعر، و ضبطين للإمتناع عن البيع، و ضبط واحد للإعلان المضلل.
بينما بلغ عدد الضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية خمسة ضبوط و ضبط واحد لحيازة مواد مجهولة المصدر و ثلاثة ضبوط لحيازة مواد مزورة، و ضبطين للغش و ضبطين للنقص بالكيل.
كما أوضح التقرير إلى تنظيم اربعة ضبوط بسبب عدم تقديم بيانات التكلفة و عدم ذكر المواصفات و 8 ضبوط لعدم وجود سجل تجاري.
أما فيما يتعلق بالضبوط اللحوم، فقد أظهر التقرير أن بلغ عددها 27 ضبطاً توزعت على الشكل التالي:
/ 5/ ضبوط للجمع بين نوعي لحم، و/ 7/ ضبوط للذبح خارج المسلخ، و /7/ ضبوط لعدم ذكر نوع اللحم، و /6/ ضبوط لفرم اللحوم بشكل مسبق، إضافة إلى ضبط لعرض اللحوم خارج البراد و اخر لنقل اللحم بدون سيارة مبردة.
أما ضبوط الخبز التمويني تم تنظيم خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 18 ضبطاً هي " /3/ ضبوط للبيع بدون رخصة، /4/ لحيازة الخبز التمويني ، /3/ لبيع الخبز بالجملة ، /3/ لسوء صناعة الخبز، وضبطين لنقص الخبز في الربطة.
كما قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خلال شهر أيار بتنظيم /13/ ضبط يخص حماية_الملكية ومنح /61 / سجل_تجاري فردي و /26/ سجل شركة و /59/ سجل متجر إضافة للاستجابة الى جميع الشكاوى التي وردت الى المديرية وعددها / 46/ و الاغلاق الاداري ل /36/ محلا وحجز 3 سيارات و احالة /91/ ضبط إلى القضاء وتسوية / 387/ ضبط.
وأشارت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق إلى المواطنين للتعاون معها والابلاغ عن حالات الغش والمخالفات على الرقمين 119 و 9486 أو عبر تطبيق عين المواطن على الهاتف الجوال.
b2b
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