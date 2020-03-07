تنظيم 673 ضبطاً وإغلاق 39 محلاً مخالفاً باللاذقية

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية 673 ضبطاً تموينياً خلال جولات دورياتها الرقابية على الأسواق في شهر شباط الماضي ضمن إجراءاتها لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والغش ومتابعة إعلان الفعاليات عن أسعار السلع والخدمات المقدمة.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد بتصريح أن الضبوط توزعت بين 484 ضبطاً عدلياً و189 ضبط عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية ثبت مخالفة 55 عينة منها للمواصفات ومطابقة 58 عينة بينما لا تزال 76 عينة قيد التحليل.



ولفت إلى أن الضبوط شملت42 ضبطاً في مجال عمل الأفران و22 ضبطاً في مجال المحروقات صادرت بموجبها 4763 لتر مازوت و40 أسطوانة غاز بينما شملت الضبوط أيضاً محطات وقود.



وأشار إلى أن المديرية نظمت 118 ضبطاً في مجال المواد الغذائية الأساسية و191 ضبطاً في مجال المواد غير الغذائية جاءت في معظمها نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء وتقاضي سعر زائد وعدم وجود مواصفة إضافة إلى مخالفات تتعلق بوجود حشرات في مواد غذائية والغش والتدليس بإعادة تعبئة مواد منتهية الصلاحية في أكياس جديدة مع ماركة جديدة وتاريخ جديد.



وبين جديد أن المديرية أغلقت خلال هذه الفترة 39 محلاً بموجب مخالفات متعددة بينما تلقت عن الفترة نفسها 47 شكوى خطية و222 شكوى هاتفية وسيرت 334 دورية لافتاً إلى أن الضبوط شملت أيضاً مخالفات متعددة في مجال البيض والفروج والأسماك واللحوم والخضار والفواكه وعدم الإعلان عن أجور بدل خدمات مختلفة لتقاضي أجور نقل وخدمات زائدة.