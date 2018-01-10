تنظيم 35 الف ضبط بحق البسطات والإشغالات في دمشق خلال 2017

بين عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق فيصل سرور أنه تم خلال العام الماضي تنظيم 35 ألف ضبط إشغال وحجز ويرى سرور أن العام الماضي كان مثاليا في معالجة ظاهرة الإشغالات.

في سياق آخر ناقش المجلس تأهيل الحدائق وإصلاح شبكة الإنارة وشبكات الصرف الصحي واستبدال أشجار الكينا وتفعيل خطوط النقل الداخلي وضرورة مراقبة السرافيس للالتزام بالخطوط المقررة والالتزام بالوصول إلى نهاية الخطوط وضرورة معالجة وضع الأعمدة الحديدية التي يتم وضعها لحجز مواقف للسيارات، وجميعها مطالب قديمة مكررة توجت عشرات المرات بوعود للمعالجة دون نتيجة.