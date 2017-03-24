تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمام البرلمان البريطاني

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأول أمام البرلمان البريطاني وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعين آخرين بجروح.



وذكرت حسابات مقربة من التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجم هو أحد أعضائه ونفذ الهجوم “استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف”.



من جهتها أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن منفذ الهجوم يعتنق أيديولوجية متطرفة مشيرة إلى أن مواطنين من 11 دولة كانوا بين الضحايا.



وأعلنت ماي أن منفذ الهجوم الذى قضى برصاص الشرطة بعد أن دهس العشرات بسيارته وطعن شرطيا من حراس البرلمان يحمل جنسية بريطانية وسبق لجهاز الأمن أن حقق معه قبل سنوات عدة على خلفية اشتباه بتعاطفه مع التطرف العنيف.



إلى ذلك أعلنت شرطة سكتلنديارد البريطانية أن منفذ الهجوم يدعى خالد مسعود و”كان معروفا لدى الأجهزة الأمنية”.



وأوضحت الشرطة أن مسعود مولود في منطقة “كنت” جنوب شرق بريطانيا وكان يقيم منذ وقت قصير في ويست ميدلاندرز وسط البلاد.



وتعد بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تصديرا للإرهابيين إلى سورية والعراق ودعمت حكومتها على مدى السنوات الماضية التنظيمات الإرهابية في سورية تحت مسمى “معارضة معتدلة” متجاهلة التحذيرات المتكررة من خطر ارتداد الإرهاب على داعميه لكنها بدأت تحصد ما زرعته وتعانى نتيجة ارتداد الإرهاب إلى أراضيها.

وكالات