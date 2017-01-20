تنظيم “داعش” يدمر واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في تدمر

دمر إرهابيو تنظيم “داعش” التكفيري واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الاثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.



وذكرت مصادر أهلية من داخل مدينة تدمر في حمص أن “إرهابيي تنظيم داعش عمدوا إلى تفخيخ واجهة المسرح الروماني والمصلبة (التترابيلون) المؤلفة من 16 عمودا في الشارع الرئيسي بالمدينة الأثرية وفجروها ما أدى إلى تدميرها”.



وارتكب تنظيم داعش الارهابي أمس الأول مجزرة بحق الاهالي في مدينة تدمر راح ضحيتها 12 شخصا على الاقل بينهم 4 موظفين ومدرسان كان اختطفهم في وقت سابق.



وسبق للتنظيم التكفيري أن دمر في شهر آب من عام 2015 المدافن التدمرية البرجية والتي يعود بناؤها لفترات مختلفة تمتد من سنة 44 إلى 103 ميلادي وذلك باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات وأجزاء كبيرة من معبد بل الأثري الذى يعود الى عام 32 ميلادي ومعبد بعل شمين داخل المدينة الأثرية كما عمد التنظيم التكفيري إلى قتل الباحث وعالم الآثار خالد الأسعد في ساحة المتحف الوطني بتدمر ثم علقوا جثمانه على عمود وسط المدينة وفي شهر تموز من العام ذاته حطموا تمثال أسد اللات الشهير وثمانية تماثيل وجدت في مدافن تدمرية.



ويفرض تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من شهر حصارا على مدينة تدمر وأهلها ويعزلها عن العالم الخارجي بشكل كامل وتقتصر المعلومات الواردة من الداخل على الأهالي الذين يتمكنون من الفرار من المدينة أو الاتصال بطرق خاصة إلى خارج المدينة.



- من جانبها أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) اليوم تدمير إرهابيي تنظيم داعش واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية ووصفته بأنه جريمة حرب.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المديرة العامة لليونيسكو ايرينا بوكوفا شجبت تدمير ارهابيي “داعش” واجهة المسرح الروماني والتترابيلون ووصفته بأنه جريمة حرب وخسارة كبيرة للشعب السوري والإنسانية.

سانا