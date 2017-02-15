تنظيم “داعش” الإرهابي يقطع المياه مجددا بشكل كامل عن مدينة حلب

قام تنظيم “داعش” الإرهابي بقطع المياه مجددا بشكل كامل عن محافظة حلب من مصدرها الرئيسي في منطقة الخفسة نحو 90 كم شرق مدينة حلب وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عودتها.



وبين محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة وبدعم كامل من الحكومة تقوم ببذل جهود حثيثة لتأمين المياه بكل السبل المتاحة لأهالي حلب مع الاستمرار في إنجاز خطة الطوارئ التي أعدتها وزارة الموارد المائية لهذا الغرض.



وتتضمن خطة الطوارئ حفر 51 بئرا جديدة سيتم استثمارها بعد تجهيزها بالمضخات ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية المناسبة وذلك لتكثيف عملية تزويد الخزانات الموجودة في الأحياء السكنية بالمياه النظيفة إضافة إلى الاستمرار بنقل المياه إليها باستخدام الصهاريج.



ولفت المحافظ إلى أن المجموعات الإرهابية في الخفسة سبق أن قامت في الـ 14 من الشهر الماضي بقطع المياه عن محافظة حلب بالكامل وذلك في إطار استهدافها أهالي حلب للتأثير على مواقفهم الداعمة للجيش والقوات المسلحة ووقوفهم في وجه الإرهاب مبينا أنه نتيجة الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المحلي والهلال الأحمر العربي السوري تم أمس الأول إعادة ضخ المياه بعد شهر من الانقطاع إلا أن الإرهابيين قطعوا المياه عن المحافظة بعد أقل من 24 ساعة من عودتها.





سانا