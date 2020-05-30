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تنظيم “تحرير الشام” الإرهابي يحاصر النيرب بريف إدلب لاعتقال مطلوبين له

نقلت “تنسيقيات المسلَّحين” عن مصادر محلية في قرية النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي في سوريا، قولها، إن قوة عسكرية تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” الارهابية، حاصرت القرية لاعتقال مطلوبين لها، بتهمة الانتماء لتنظيم “جند الأقصى” الارهابي.

ولفتت المصادر إلى أن مسلَّحي “الهيئة” قاموا بعد اشتباك مسلح لوقت قصير، باقتحام منزل، أحد مسؤولي “جند الأقصى” سابقاً المدعو “محمد الصالح الحسين”، وقامت بتصفيته أمام عائلته، وسحبت جثته إلى جهة مجهولة.

وأضافت التنسيقيات أنَّ “الهيئة” سبق وأن اعتقلت “الصالح” لعدة مرات ثم أفرجت عنه بموجب اتفاق أن يقوم بجمع مسلَّحيه من الخلايا التابعة للتنظيم في المنطقة.


وأوضحت التنسيقيات، أن مسلَّحي “الهيئة”، قاموا بحملات دهم واعتقال ضمن عدة منازل في القرية، وقاموا باعتقال اثنين من المسلَّحين المتهمين بالانتماء لـ “جند الأقصى” سابقاً، وسط إطلاق نار كثيف في القرية.