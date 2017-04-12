تنظيم ضبوط تموينية مخالفة في أسواق مدينة الحسكة

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة أمس عدة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق مدينة الحسكة.



وذكر معاون مدير التجارة الداخلية علي الخليف أن الضبوط شملت الألبسة والأحذية بسبب عدم الإعلان عن الأسعار إضافة إلى سحب 5 عينات من المواد الغذائية المعروضة في الأسواق وإجراء التحاليل اللازمة عليها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.



ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة الشهر الماضي عددا من الضبوط التموينية المخالفة في أسواق مدينة الحسكة.

سانا