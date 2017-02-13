لافروف: نأمل أن نحصل على تعاون أكبر مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يخص مكافحة الإرهاب
إلقاء القبض على ثلاثة من جماعة الإرهابي الأسير في صيدا بلبنان
القبض على مروجي مخدرات بدمشق وبحوزتهما 31 كغ من مادة الحشيش
موقع إسرائيلي يكشف عن اتصالات مستمرة بين مشيخة قطر والكيان الصهيوني
الحكومة السورية تؤكد استعدادها لمبادلة مسجونين بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية
263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ العام الماضي و96 أخرى تمت إحالتها للقضاء
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٧، القاضي بتعديل عدد من مواد قانون الأحوال المدنية
قطر تتوسط لدى إسرائيل: غزّة جيرانكم!
فصائل الجنوب تهاجم في درعا بتمهيد من «تحرير الشام»
نصر الله: على الحكومة اللبنانية أن تتصل بدمشق لإعادة النازحين
رئيس محلي جرابلس وراء القضبان بعد منعه النقاب ومعارضته مبادئ «الثورة»
هجوم إرهابي فاشل على حي المنشية بدرعا
وزارة النفط توزع 8 ملايين ليتر من مادتي البنزين والمازوت على المحافظات
لافروف: الوضع الراهن أكثر ملاءمة لاتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في سورية
وصول ناقلة نفط وقرار إيقاف توزيع مادة المازوت للتدفئة مؤقت

تنظيم ضبوط بحق 14 صيدلية مخالفة في مدينة الحسكة

نظمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة أمس ضبوطا بحق 14 صيدلية بالمدينة لارتكابها مخالفات مختلفة.

وذكر مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف  أن الضبوط جاءت بعد تنفيذ جولات رقابية على الصيدليات العاملة في مدينة الحسكة وشملت عدم وجود الصيدلي في الصيدلية ومخالفة أنظمة مزاولة المهنة مشيرا إلى أنه تم إرسال اقتراحات بإغلاق الصيدليات إلى محافظ الحسكة لإصدار القرارات المناسبة.

ولفت رشاد إلى أن المديرية وضعت خطة لتنفيذ جولات رقابية على الصيدليات بهدف التركيز على أسعار بيع الأدوية وفق التسعيرة النظامية المحددة .

وقدمت مديرية صحة الحسكة خلال العام الماضي أكثر من 500ر1 مليون خدمة طبية وعلاجية عبر المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة لها.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.