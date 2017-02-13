تنظيم ضبوط بحق 14 صيدلية مخالفة في مدينة الحسكة

نظمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة أمس ضبوطا بحق 14 صيدلية بالمدينة لارتكابها مخالفات مختلفة.



وذكر مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف أن الضبوط جاءت بعد تنفيذ جولات رقابية على الصيدليات العاملة في مدينة الحسكة وشملت عدم وجود الصيدلي في الصيدلية ومخالفة أنظمة مزاولة المهنة مشيرا إلى أنه تم إرسال اقتراحات بإغلاق الصيدليات إلى محافظ الحسكة لإصدار القرارات المناسبة.



ولفت رشاد إلى أن المديرية وضعت خطة لتنفيذ جولات رقابية على الصيدليات بهدف التركيز على أسعار بيع الأدوية وفق التسعيرة النظامية المحددة .



وقدمت مديرية صحة الحسكة خلال العام الماضي أكثر من 500ر1 مليون خدمة طبية وعلاجية عبر المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة لها.

سانا