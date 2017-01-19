تنظيم داعش الإرهابي يرتكب مجزرة راح ضحيتها 12 شخصا في مدينة تدمر

ارتكب تنظيم داعش الإرهابي مجزرة بحق الأهالي في مدينة تدمر راح ضحيتها 12 شخصا على الأقل.



و في حمص أفادت مصادر أهلية داخل مدينة تدمر أن التنظيم التكفيري “قام الليلة الماضية بقتل 12 شخصا بينهم 4 موظفين ومدرسين كان اختطفهم في وقت سابق”.



ولفتت المصادر إلى أن إرهابيي التنظيم التكفيري “قاموا بتخريب العديد من المواقع الأثرية داخل المدينة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي”.



وسبق لتنظيم داعش الإرهابي أن ارتكب في عام 2015 العديد من المجازر داخل مدينة تدمر راح ضحيتها مئات المدنيين وقام بتفخيخ وتدمير العديد من الأوابد التاريخية فيها وفي مقدمتها معبد بعل شمين وقوس النصر وتمثال أسد اللات إضافة إلى نهب العديد من القطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج.

سانا