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تنظيم داعش الإرهابي يرتكب جريمة مروعة بحرق 15 عراقيا بينهم أطفال

أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي على ارتكاب جريمة مروعة بحق 15 عراقيا بينهم أطفال جنوب غرب محافظة كركوك من خلال حرقهم باستخدام النفط الخام.
وقال مصدر في المحافظة للسومرية نيوز: إن “مسلحي تنظيم داعش أقدموا مساء اليوم على حرق 15 مدنيا يمثلون ثلاثة عوائل بينهم أطفال من أهالي قرية الشجرة بناحية العباسي جنوب غربي كركوك أثناء محاولتهم الفرار من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي”.
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمته البشعة أمام مجموعة من المدنيين بعد أن قيد الضحايا وصب عليهم مادة النفط الأسود الخام وقام بإشعالها.
ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي على ترويع المواطنين في المناطق التي يوجد فيها من خلال ارتكاب الجرائم البشعة من قطع الرؤوس والحرق والجلد والخطف والتعذيب وغيرها من الوسائل اللانسانية بحق المواطنين الأبرياء في محاولة منه لتجنيدهم والسيطرة عليهم.

وكالات

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