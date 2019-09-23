تنظيم أكثر من 1600 ضبط استجرار كهرباء غير مشروع في حمص منذ بداية العام الحالي
نظمت شركة كهرباء حمص منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر آب 1610 ضبوط لاستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير المشروع بلغت قيمتها التقريبية نحو 87 مليونا و430 ألف ليرة.
و ذكر مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أن الضبوط المنظمة توزعت بين 1540 ضبط عداد أحادي و65 ضبط عداد ثلاثي و5 ضبوط لتعديات على مراكز تحويل موضحا أن الشركة قامت خلال الفترة ذاتها بصيانة وإعادة تأهيل 41 كم من شبكة التوتر المنخفض إضافة إلى تجهيز 50 مركز تحويل وصيانة 28 مركزا آخر وتحسين استطاعة 45 مركزا وتركيب وصيانة مكثفات ل 46 مركز تحويل.
وأشار إلى أنه تم أيضا إنشاء نحو 35 كم من خطوط التوتر المتوسط و 3 كم من خطوط التوتر المنخفض وتركيب 4935 عدادا كهربائيا.