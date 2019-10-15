تنظيم أكثر من 100 ضبط بـ “جرائم إلكترونية” في طرطوس خلال العام الحالي

قام فرع الأمن الجنائي في طرطوس بتنظيم أكثر من مئة ضبط ب”جرائم إلكترونية خلال العام الحالي.



وأوضح مصدر في فرع الأمن الجنائي بطرطوس أن “قسم مكافحة جرائم المعلوماتية بالفرع قام بتنظيم أكثر من 100 ضبط ومعالجة 120 شكوى تقدم بها مواطنون نتيجة تعرضهم لجرائم عبر وسائط التواصل الإجتماعي وبالأخص “الفيسبوك””.



وتابع المصدر “التعرض للجرائم كان أيضاًَ عن طريق الخليوي والرسائل النصية عبر برنامج الواتساب”، مبيناً أنه “تنوعت هذه الجرائم بين تهكير حساب “الفيسبوك” وإنشاء صفحات وهمية أو قدح وذم عبر أشخاص وهيئات”.



وأكمل المصدر “إضافة إلى التشهير أو التهديد أو نشر صور ومقاطع فيديو تم تطبيقها لأشخاص بواسطة برامج خاصة ونشرها على صفحات “الفيسبوك” للإساءة لأصحابها” .



وأردف المصدر أنه “تنوعت الجرائم الواقعة بواسطة أجهزة الخليوي بين رسائل نصية تتضمن القدح والذم والتهديد، وأحياناً انتحال صفة أمنية وابتزاز المواطنين بحجة معالجة شكوى أو مشكلة بحق متلقي الاتصال”.



وأضاف المصدر “علماً أنه تم توقيف 48 شخصاً بهذه الجرائم في طرطوس، وتم عرضهم على القضاء المختص أصولاً”.

وأشار المصدر إلى أنه “تعرض عدد من المواطنين لابتزاز من أحد منتحلي صفة أمنية حيث كان يتصل بهذا الشخص أو ذاك ويقول له: “أنا ضابط بالأمن الجنائي، ويبلغه بأنه بحقه شكوى ويجب عليه مراجعة الفرع”.



وأكمل المصدر “ويضيف المنتحل لأحد هؤلاء الأشخاص أستطيع مساعدتك لكن حوّل لي رصيد ويستمر بعد ذلك بابتزازه لدرجة أن أحد الأشخاص المغفلين قام بتحويل رصيد لهذا المنتحل الصفة بمبلغ وصل إلى مئة ألف ليرة”.

وأردف المصدر “وثانٍ قام بتحويل رصيد بسبعين ألف ليرة وآخر حوّل رصيد بقيمة 42 ألف ليرة ورابع حوّل له بقيمة خمسة عشر ألف ليرة”.



ولفت المصدر إلى أن “العمل جارٍ لمعرفة صاحب الرقم من خلال شركة الاتصالات”، مشدداً على “عدم وقوع المواطنين في مثل هذه الأخطاء، وإعلام الجهات المختصة في حال تعرض أي شخص لمثل هذه الطلبات والابتزازات من منتحلي الصفة الأمنية وغيرها”.