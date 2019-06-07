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تناول هذه الثمرة وتخلص من مشاكل ضغط الدم فوراً!

حدد علماء الثمرة التي يساعد تناولها على معالجة مشاكل ضغط الدم وتحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد أُجريت الدراسة بمشاركة 45 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاما يعانون من السمنة.

وقسم المتطوعون المشاركون بالدراسة إلى 3 مجموعات لمدة 6 أسابيع، التزمت المجموعة الأولى بنظام غذائي يحتوي على الكثير من الجوز. أما المجموعة الثانية فكانت تستهلك في نظامها الغذائي أحماض أوميغا 3 الدهنية. واستغنت المجموعة الثالثة عن تناول الجوز والأحماض الدهنية.

وبينت نتائج الدراسة أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية انخفض بشكل ملحوظ لدى متطوعي المجموعة الأولى، وأصبح ضغط الدم لديهم في حدوده الطبيعية.

وقال العلماء في تقريرهم النهائي: “إن المشاركين في التجربة ممن استهلكوا الكثير من الجوز، كان ضغط الدم لديهم في المتوسط أقل من أولئك الذين ألغوا الجوز من نظامهم الغذائي”.

 



المصدر: روسيا اليوم