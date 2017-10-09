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تناول موزتين يوميا يساعد على تفادي الأزمات القلبية

توصل باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية، إلى أن تناول الموز يساعد على تفادي الأزمات القلبية و السكتات الدماغية.تناول موزتين يوميا يساعد على تفادي الأزمات القلبية

الباحثين أجروا عدد من التجارب، ومن ضمنها تجربة على فأر جرى تزويده بالبوتاسيوم، ليجدوا انه كلما كان البوتاسيوم قليل كلما ضاقت شرايين الفأر.
وعند إعطائه جرعات من البوتاسيوم فتصبح شرايينه أقل تصلبا، حسبما نشرت صحيفة الإندبندت البريطانية.

ويعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم.

لكن الإكثار من الموز يؤدي إلى الإصابة بأمراض المعدة فضلا عن الإسهال.

أما المعدل الذي يوصي به الأطباء من البوتاسيوم فيعادل 3,500 ميليغرام، وهي الكمية الموجودة في موز

المصدر: سبوتنيك

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