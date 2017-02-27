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تناول المزيد من السكريات يزيد فرص الإصابة بالزهايمر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن اتباع نظام غذائي غني بالسكريات يمكن أن يرفع مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.
ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكد الباحثون من جامعة باث وكينجز في لندن على وجود علاقة بين مرض السكر وأمراض المخ.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة تعتبر أول دليل ملموس على العلاقة بين ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثيره الضار على الوظائف الإدراكية في المخ.
وتعد النتائج المتوصل إليها نقطة تحول هامة في التأكيد على العلاقة بين مستويات السكر في الدم المرتفعة والأمراض العصبية.
وقال الدكتور عمر كاسار أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، إن السكر الزائد معروف بأضراره البالغة على صحة الإنسان، إلا أنها المرة الأولى التي تكشف الأبحاث النقاب عن دوره في زيادة فرص الإصابة بالزهايمر وتراجع كفاءة القدرات الإدراكية.

وكالات

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