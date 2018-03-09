تموين دمشق يضبط مواد غذائية مهربة.. ويغلق 55 محلاً خلال شباط الماضي
ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق منطقة المزة مواد مهربة تشمل مواد غذائية مختلفة، حيث تم حجز الكمية و حرر الضبط اللازم و احيل للقضاء المختص.
كما نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال شهر الشباط الماضي /14/ ضبط يخص حماية الملكية، إضافة للاستجابة الى جميع الشكاوى التي وردت إلى المديرية وعددها / 42/ و الاغلاق الاداري ل /55/ محلا وإحالة /5/ أشخاص موجوداً الى القضاء و احالة /166/ ضبط إلى القضاء وتسوية / 363/ ضبط، كما منحت /83 / سجل تجاري فردي و /32/ سجل شركة و /44/ سجل متجر.
وقامت المديرية بعدة إغلاقات أمس الأربعاء شملت:
١ - مركز لخدمات التنظيف والكوي بمنطقة كفرسوسة لمدة ثلاثة أيام بمخالفة تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات .
٢ - محل أجبان وألبان بمنطقة باب سريجة لمدة ثلاثة أيام نتيجة عينة زيت زيتون تبين أنها مخالفة .
٣ - محل ألعاب بالعصرونية لمدة ثلاثة أيام بمخالفة عدم وجود بطاقة مواصفات باللغة العربية ووضع بيانات وهمية بهدف الغش .
٤ - مستودع بمنطقة الدقاقين لمدة ثلاثة أيام بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية ومواد لا تحمل تواريخ .
B2B
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