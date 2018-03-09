تموين دمشق يضبط مواد غذائية مهربة.. ويغلق 55 محلاً خلال شباط الماضي

ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق منطقة المزة مواد مهربة تشمل مواد غذائية مختلفة، حيث تم حجز الكمية و حرر الضبط اللازم و احيل للقضاء المختص.

كما نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال شهر الشباط الماضي /14/ ضبط يخص حماية الملكية، إضافة للاستجابة الى جميع الشكاوى التي وردت إلى المديرية وعددها / 42/ و ‫الاغلاق الاداري ل /55/ محلا وإحالة /5/ أشخاص موجوداً الى القضاء و احالة /166/ ضبط إلى القضاء وتسوية / 363/ ضبط‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، كما منحت /83 / ‫ سجل تجاري فردي و /32/ سجل شركة و /44/ سجل متجر.