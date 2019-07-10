تموين دمشق يخفض سعر الفروج 75 ليرة

خفضت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق” اليوم الثلاثاء أسعار الفروج وأجزائه بين 25 – 75 ليرة سورية، مقارنة بآخر نشرة أسعار تشمل الفروج النيء والبيض والشاورما والصادرة أمس الإثنين، فيما أبقت أسعار البيض دون تغيير.



وسجل سعر كيلو الفروج الحي بحسب نشرة اليوم التي اطلع عليها “الاقتصادي” 650 ليرة، والمنظّف 925 ليرة، بعدما كانت الأسعار 700 ليرة (بانخفاض 50 ليرة)، و1,000 ليرة (بانخفاض 75 ليرة) على التوالي.



وحددت المديرية سعر كيلوغرام دبوس الفروج بـ850 ليرة، والوردة 900، والكستا 950، والشرحات بدون عظم 1,650 بانخفاض 50 ليرة لجميعها، فيما تراجع كيلو الجوانح (25 ليرة) إلى 625 ليرة، وبقيت القوانص عند 200 ليرة، والسودة 1,300 ليرة.

وبالنسبة لسعر مبيع صحن البيض (30 بيضة) فقد سجل في نشرة اليوم 1,000 ليرة لوزن 1,801غ وما فوق، مقابل 800 ليرة للصحن وزن أقل من 1,230غ، وهي نفس الأسعار المسجلة في نشرة التموين السابقة.



الاقتصاد اليوم