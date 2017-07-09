تموين حماة تنظم 1580 ضبطاً حتى منتصف العام

كشف مدير التجارة الداخلية في حماة زياد كوسا عن تنظيم المديرية لـ1580 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران، منها 33 ضبطاً بفترة عيد الفطر شملت عدم الإعلان عن الأسعار في المطاعم السياحية، وعدم الاحتفاظ بفواتير الشراء.

أما الضبوط الأخرى فتراوحت أسبابها بين الامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وعدم التقيد بأسعار أجور النقل النظامية، ونقص في استكمال بطاقات البيانات «السعر ــ الإنتاج ــ الصلاحية ــ السجل التجاري والصناعي»، وبين الغش والتدليس وخبز سيئ الصنع وبيع الخبز بالعدد، ونقص بالوزن والمتاجرة بالدقيق التمويني وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية سواء غذائية أم أدوات مكياج وغيرها، والمتاجرة بالمواد الإغاثية.

وقال: تم خلال النصف الأول إغلاق 130 منشأة شملت معامل ألبان بسبب استخدام مادة النشاء وبودرة الحليب والزبدة النباتية في صناعتها ومحال لحوم بسبب حيازة لحم فاسد إضافة إلى ذبح إناث العواس، والجمع بين نوعين من اللحوم، ومنشآت منظفات بسبب سحب عينات تبين بالتحليل المخبري أنها مخالفة للشروط والمواصفات السورية، ومحطات محروقات بسبب التصرف بالاحتياطي والتلاعب بالمكيال، وعينات مخالفة لعدد من المطاعم بسبب حيازتها جلد الفروج وخلطه مع اللحوم الأخرى، ومحال لبيع العلف لحيازتها مادة النخالة المهرّبة، ومخابز لعدم تقيّدها بمواعيد العمل ونقص في وزن ربطات الخبز، والمخالفات المتكررة لبعضها الآخر تسبّب في إغلاقها.

كما تم قطف 867 عينة من المواد المختلفة، تبين مخالفة 82 عينة منها للمواصفات القياسية عند إجراء التحليل المخبري لها.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن