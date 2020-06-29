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تموين حلب يضبط ٧٠٠ كغ دقيق تمويني في السفيرة وينظم ٣٦ ضبطا تموينيا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اليوم (٣٦) ضبطا تموينيا بمخالفات متنوعة منها :

التصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة (الاتجار بالدقيق التمويني ) فرن في منطقة السفيرة (ريف حلب) كمية ٧٠٠كغ واحيل المخالف الى القضاء موجودا
وحيازة مواد مجهولة المصدر (شامبو متنوع ١٠ قطع-شامبو اطفال٢٠ قطعة - اريكسونا بخاخ ١٥٠ قطعة و٢٥٠ قطعة دهن -معجون اسنان ٥٠ قطعة-كريم نيفيا ١٢ قطعة-مزيل تعرق ٥٠ قطعة) في حي الفرقان وتم مصادرة الكميات واستكمال الاجراءات القانونية
كما شملت ٢١ ضبطا تموينيا بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار لمحلات المواد الغذائية
و٤ ضبوط عدم تداول فواتير شراء 
١ ضبط تقاضي أجر زائد (امبيرات)
٣ عينة للتحليل في المخبر ولمعرفة مدى مطابقتها للمواصفة القياسية السورية
٢ ضبط ذبح خارج المسلخ 
١ضبط الامتناع عن البيع لمحل ذهب
٢ مخالفة جسيمة لعينات (بوظة بالحليب) مخالفة جرثوميا كون تعداد جراثيم الكوليفورم غير مقبول