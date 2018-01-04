تموين اللاذقية: لم يتم ضبط أي كمية من سمك البالون خلال العام الماضي والفترة الحالية

نفى مصدر في مديرية صحة تسجيل أي حالة مؤخراً ناتجة عن تناول سمك البالون ما يسمى سمك النفيخة أو سمك الأرنب السام، كما أكد مصدر مسؤول في المشفى الوطني بأنه لم ترد أي حالة تسمم من سمك البالون خلال الفترة الحالية على الإطلاق، وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعة لا صحة لها.





كما أكد مدير التموين في اللاذقية أحمد نجم عدم وجود أي ضبط يخص سمك البالون السام، مضيفاً: إن لا وجود مطلقاً لهذا السمك في أسواق اللاذقية ولم يتم إبلاغ المديرية عن إصابة من أي جهة في المحافظة مؤكداً أن جميع ما يتم تداوله عبارة عن شائعات لا أكثر.





وأشار نجم إلى أنه خلال عام 2016 تم ضبط 5 كيلو غرامات من سمك البالون في منطقة الشاطئ الأزرق، في حين لم يتم ضبط أي منها خلال العام الماضي والفترة الحالية.





بدوره أكد مدير الثروة السمكية في اللاذقية أحمد إسماعيل خطورة سمك البالون أو ما يسمى بالنفيخة أو الأرنب، مشدداً على منع تداول هذا النوع في الأسواق بشكل مطلق وفق قرار صادر من الهيئة منذ نحو خمس سنوات.





وأشار إسماعيل إلى متابعة الأسواق بشكل أسبوعي من قبل لجنة مشتركة من الجهات المعنية تم تشكيلها بإيعاز من محافظ اللاذقية لمراقبة أسواق بيع السمك والأنواع المباعة فيها لضبط أي مخالفة وحجز أي صنف مخالف فوراً، مؤكداً أن الوضع مضبوط في اللاذقية بشكل تام.





ولفت مدير الثروة السميكة إلى توزيع مناشير بالصور –ممنوع نزعها- على كل محال بيع السمك ليتم عرض هذه السمكة السامة ويتعرف جميع المواطنين عليها لتجنب خطورتها وسمّيتها، لأن المواطن لا يعرف كيف يتعامل معها.





وحول طبيعة هذه السمكة بيّن إسماعيل أنها سمكة مهاجرة من البحر الأحمر بعد فتح قناة السويس ما أدى لانتشارها، مضيفاً «يوجد منها 7 أصناف متوسطة وقليلة وكثيرة السمّية».





وبيّن إسماعيل أنها تسمّى بسمكة النفيخة أو البالون لأنها عندما تشعر بالخطر تنفخ نفسها كالبالون لتدافع عن نفسها، في حين يطلق عليها المصريون اسم سمكة الأرنب لأن أسنانها كأسنان الأرنب وباستطاعتها قضم الحديد لشدة قوتها.





ولفت مدير الثروة السمكية إلى أن السم الذي في داخلها أصعب من سم السيانيد بعشرات المرات، وسمّيتها في الكبد والجلد والخياشم المتواجدة فيها، متمنياً على المواطنين تجنب تناول هذا النوع فهناك الأفضل منها والأرخص.





ونوّه إسماعيل إلى أن تحذير الصيادين أيضاً من صعوبة التعامل مع هذه السمكة حيث من الممكن أن تعضه وتنشر سمها دون أن ينتبه ما يعرض حياته للخطر.





وذكر إسماعيل أنه تم مؤخراً عقد ندوة في المركز الثقافي بمحافظة اللاذقية وتم استدعاء جميع الجهات المعنية بالتعاون مع مديرية الصحة لتوعية الجميع من مخاطر هذه السمكة.



