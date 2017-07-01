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تمشيط حي الوعر والعثور على نفق بطول 500 متر

عثرت الجهات المختصة في حمص على نفق بطول “500 متر في حي الوعر وذلك خلال متابعتها تمشيط الحي بعد إخلائه من السلاح والمسلحين وبهدف توفير حماية المواطنين العائدين لمنازلهم في الحي”.

 وخلال عمليات التفتيش عن مخلفات المجموعات الإرهابية في حي الوعر عثرت الجهات المختصة في حمص على نفق بطول 500 متر يمتد من أحد أوكار الإرهابيين في الجزيرة الثامنة حتى منطقة أم القصب إلى الغرب من الحي”.

و كانت المجموعات المسلحة تستخدمه  سابقا للتنقل ونقل الأسلحة والذخيرة عبر استخدام طوافة (قارب صغير)”.

 
وكانت الجهات المختصة في حمص عثرت أمس الأول على أسلحة وذخائر متنوعة في مستنقع بالقرب من مشفى البر في حي الوعر ضمت مدفع هاون وصواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وحزاما ناسفا ودارات للتفجير عن بعد وعلبة رشاش إسرائيلية الصنع وجعبا.

وكان حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص أعلن في الـ 21 من الشهر الفائت خاليا من جميع السلاح بعد خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وأفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في آذار الماضي لإنهاء المظاهر المسلحة في الحي وعودة مؤسسات الدولة إليه.

سانا

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