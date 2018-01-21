تمديد مهرجان التسوق “صنع في سورية” بصالة الجلاء حتى الإثنين القادم

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة الجلاء الرياضية بالمزة عن تمديد الدورة الخمسين الحالية للمهرجان يومين إضافيين أي حتى بعد غد الإثنين.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي أن هذا التمديد للمهرجان جاء بسبب الإقبال الكثيف من المواطنين على التسوق والاستفادة من العروض والحسومات المقدمة من الشركات المشاركة بالمهرجان من جانب ومنح الشركات المشاركة فرصا اوسع لتسويق منتجاتها من جانب آخر.