تمديد فترة التثبيت والاستنكاف للمتقدمين لمفاضلة منح الجامعات الخاصة حتى الثلاثاء القادم

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم تمديد فترة التثبيت والاستنكاف للمتقدمين إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2016-2017 لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء 17-1-2017.



وكانت الوزارة دعت مؤخرا الطلاب المقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة “المرحلة الأولى” للعام الدراسي 2016-2017 إلى تثبيت قبولهم في مراكز التسجيل المحددة في إعلان المفاضلة مؤكدة أن كل طالب لم يثبت قبوله يعتبر مستنكفا.



يذكر أن الوزارة أعلنت في ال 29 من الشهر الماضي النتائج الاسمية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة السورية للعام الدراسي 2016-2017 التي أعلنت عنها في ال 22 من تشرين الثاني الماضي مبينة الحدود الدنيا للفرعين الأدبي والعلمي.