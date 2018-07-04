تمديد عمليات استلام محصول القمح بحماة لنهاية آب المقبل

مدد فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بحماة عمليات استلام محصول القمح من فلاحى المحافظة للموسم الحالى لغاية ال 31 من اب المقبل.

وأوضح مدير الفرع المهندس عزمى باكير أن عمليات الاستلام كان مقررا لها أن تنتهى نهاية الشهر الجارى إلا أن استمرار عمليات توريد القمح إلى فرع حماة أدى إلى تمديدها مبينا أنه يتم حاليا استلام محصول القمح فى 7 مراكز موزعة فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن فرع المؤسسة حول دفعة جديدة تبلغ 5 مليارات و325 مليون ليرة لحساب فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة لصرف قيم الأقماح المسوقة موضحا أن إجمالي كميات القمح المسوقة لغاية تاريخه بلغ 677ر102 طن فضلا عن بيع 97879 كيس خيش.