تمديد حالة الطوارئ في مصر ثلاثة أشهر والقضاء على 7 إرهابيين في أسيوط

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حالة الطوارئ ستمدد ابتداء من العاشر من تموز القادم بحسب المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

يذكر أن البرلمان المصري وافق في نيسان الماضي على فرض حالة الطوارئ بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل واللذين أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنهما.

- من جهة أخرى قضت الشرطة المصرية على 7 إرهابيين بمنطقة الظهير الصحراوي الغربى في محافظة أسيوط ,وأشارت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إلى أن قواتها رصدت مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جبلية بدائرة مركز منفلوط في أسيوط وجرى تبادل لإطلاق النار مع عناصر المجموعة انتهى بمقتل عناصرها.

وأوضح البيان، أنه عثر بعمليات التمشيط عقب العملية على 7 جثث و5 بنادق آلية وذخائر ودراجة بخارية مفخخة وعدد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالمجموعة الإرهابية وبعض الملابس العسكرية، مشيراً إلى أن العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود عناصر إرهابية في المنطقة وأن البحث جار في المنطقة عن أي عناصر أخرى.

وتشهد محافظات مصرية عدة وخاصة سيناء عمليات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والأمن المصريين و المدنيين ينفذها إرهابيون تابعون لتنظيمي داعش والإخوان المسلمين.

وكالات