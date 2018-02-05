تماشياً مع الخطة الأمريكية.. تنسيقيات الإرهابيين تدعي قصفاً بـ “الكيماوي” على سراقب

وزعمت التنسيقيات سقوط أكثر من 10 حالات اختناق جراء القصف المزعوم بالغاز على مدينة سراقب، التي أصبح الجيش السوري على أعتابها.

وزعمت التنسيقيات سقوط أكثر من 10 حالات اختناق جراء القصف المزعوم بالغاز على مدينة سراقب، التي أصبح الجيش السوري على أعتابها.

وتأتي هذه الادعاءات بعيد ساعات فقط على حديث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن معلومات حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية تعمل بلاده على التحقق منها على حد قوله.

وتأتي هذه الادعاءات بعيد ساعات فقط على حديث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن معلومات حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية تعمل بلاده على التحقق منها على حد قوله.