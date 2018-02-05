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تماشياً مع الخطة الأمريكية.. تنسيقيات الإرهابيين تدعي قصفاً بـ “الكيماوي” على سراقب

 

ادعت تنسيقيات ومواقع إلكترونية تابعة للتنظيمات الإرهابية المسيطرة على مساحات واسع من محافظة إدلب أن الجيش السوري قصف مدينة سراقب بغاز الكلور.

وزعمت التنسيقيات سقوط أكثر من 10 حالات اختناق جراء القصف المزعوم بالغاز على مدينة سراقب، التي أصبح الجيش السوري على أعتابها.

وتأتي هذه الادعاءات بعيد ساعات فقط على حديث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن معلومات حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية تعمل بلاده على التحقق منها على حد قوله.

وتواظب التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق بسورية إلى فبركة مشاهد تمثيلية لقصف على مواقعها بالمواد الكيميائية، وتعمل على تصديرها إعلاميا ليصار إلى اعتمادها من قبل الدول الغربية ضد سورية دون أي دليل ملموس.

المصدر : تنسيقيات الإرهابيين - الوطن

 

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