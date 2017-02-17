تلوث الهواء يقتل 4 ملايين إنسان

ذكرت دراسة تم نشرها في موقع معهد "هيلث إيفكتس إنستتيوت" الأميركي انه تسبب تلوث الهواء بمقتل ما يزيد على 4 ملايين إنسان العام 2015، أكثر من نصفهم في الصين والهند، الدولتين اللتين تعانيان من أعلى مستويات التلوث في العالم. وأوضحت أن نحو 92 في المئة من سكان العالم يعيشون في مناطق يعتبر هواؤها "غير صحي".



تجدر الاشارة إلى أن هناك رابطا بين تلوث الهواء والمعدلات المرتفعة للإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب وكذلك أمراض تنفسية مزمنة مثل الربو.

وكالات