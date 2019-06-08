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تل أبيب تقول أن واشنطن أبلغتها بقرب توجيه ضربة لإيران

أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تلقت معلومات من الولايات المتحدة بشأن قرب توجيه ضربة عسكرية لإيران.


ونقل موقع “إندبندنت عربية” عن مصدر عسكري إسرائيلي أن واشنطن طلبت من تل أبيب أن تكون على أهبة الاستعداد لاستيعاب أي هجوم صاروخي من لبنان أو سوريا أو قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

 وأكد المصدر أن هذه التحذيرات تأتي بسبب نية الولايات المتحدة توجيه “ضربة عقابية لإيران بعد استهدافها سفنا في ميناء الفجيرة الإماراتي وتدبيرها الهجوم على مصافي نفط سعودية.

ولم يفصح المصدر ذاته عما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم المحتمل أم تترك الأمر للولايات المتحدة التي ستتولى توجيه الضربات إلى إيران وحلفائها (حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي…) في حال نشوب مواجهة.

 


المصدر: “إندبندنت عربية”