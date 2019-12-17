تكريم طلاب مبدعين ومعلّمهم في اللاذقية

وجه الرئيس بشار الأسد وزير التربية عماد العزب لتكريم ثلاثة طلاب وهم حسين محمد سلمان ولمى يقظان سلامة وحلا إياد زاهر من الصف العاشر في ثانوية بيت عانا في اللاذقية مع مدرسهم علي معلا والموجه وائل هلال لتقديمهم مبادرة علمية متميزة تتمثل بإنتاج طابعة ثنائية الأبعاد قادرة على تحويل الرسوم والأشكال على الورق.وأكد العزب أن هذا النوع من الطابعات موجود عالمياً إلا أن المميز كان إنتاج هذه الطابعة بأيد وخبرات محلية، مضيفاً: أنا أعدُّ أن هذا العمل هو نوع من التوطين للإبداعات وللوسائل المتطورة.

واعتبر العزب أن التكريم الذي ناله الطلاب ومعلمهم هو رسالة للشباب السوري بأن من يبدع ويبتكر ويطور هناك من سوف يرعاه ويحتضنه ويحتضن المشاريع التي يعمل عليها ويطورها، مضيفاً: بعد أن علم الرئيس بإنجازهم وجّه مباشرة بتكريمهم ومنحهم جائزة مالية مجزية.