تكثيف عمليات ضد إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر بريف حمص

كثفت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حمص الشرقي عملياتها في ملاحقة إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر النفطي وقرية البيضة الشرقية ومعمل حيان للغاز بالريف الشمالي الغربي لمدينة تدمر.



و قام في حمص بأن تنظيم “داعش” الإرهابي بإحراق معمل حيان للغاز قبل فرار إرهابييه منه باتجاه منطقة آبار النفط والغاز حيث شوهدت ألسنة النار والدخان إلى مسافات بعيدة في البادية.



ونفذت.. إن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على مواقع انتشار تنظيم “داعش” باتجاه معمل حيان للغاز وحقل المهر النفطي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات متنوعة في التلال المحيطة بالحقل.



وكانت وحدات الجيش سيطرت أمس على قرية الحطانية وبئر المرهطان ومفرق جحار الاستراتيجى شرق المحطة الرابعة على طريق حمص-تدمر بعد تكبيد إرهابيى تنظيم “داعش” خسائر بالأفراد والآليات.



وتزامنت العمليات البرية للجيش والقوات الرديفة مع غارات جوية للطيران الحربي على أرتال آليات وتجمعات تنظيم “داعش” في مناطق متفرقة من منطقة آبار النفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي سقط خلال العديد من القتلى بين صفوف إرهابيي التنظيم.



وطالت غارات الطيران الحربي أيضا خطوط إمداد تنظيم “داعش” على اتجاه قرية عقيربات بريف سلمية الشرقي وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات المزودة برشاشات.



وسيطرت وحدات الجيش منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الماضي على منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بعمق 15 كم وجبهة 25 كم والحقت خسائر كبيرة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

سانا