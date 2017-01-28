تكبيد إرهابيي “داعش” في دير الزور خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة عمليات جديدة ضد تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” وخطوط إمدادهم في مدينة دير الزور وريفها الشرقي.



ونفذت وحدة من الجيش رمايات مكثفة على مستودع يحتوي كميات كبيرة من الذخيرة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط لواء التأمين غرب المطار ما أسفر عن “تدمير المستودع بالكامل وحدوث انفجارات عنيفة هزت المنطقة نتيجة تدمير الذخيرة التي كانت بداخله”.



ونفذ الطيران الحربي عدة غارات ليلية على تجمعات ومقرات ونقاط تحصين تنظيم “داعش” الإرهابي في أحياء الحويقة والكنامات والعرضي ومنطقة المهندسين ومحيط مطار دير الزور وفي قرية مراط ومحيط منطقة كونيكو في بادية بلدة خشام بالريف الشرقي.



وأدت الغارات الجوية إلى “تكبيد التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر كبيرة بالأفراد والأسلحة والعتاد الحربي”.



وأفادت مصادر خاصة بأن حصيلة عمليات الجيش ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الإيام القليلة الماضية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 340 إرهابيا وتدمير 3 عربات مفخخة و20 آلية مزودة برشاشات متنوعة و3 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أحياء الحويقة والرشدية والخريطة وحي الشيخ ياسين وصالة كيصوم وجانب منطقتي الكونيكو والزراعة.



وقضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس الأول على العديد من إرهابيي “داعش” ودمرت ’ليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة وعربة “بي ام بي” في منطقة المقابر ومحيط المطار ومنطقة البانوراما وقرية الجفرة بالريف الشرقي”.

سانا