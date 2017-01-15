تكبيد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد جنوب حضر بريف القنيطرة

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري محاولة تسلل إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي إلى إحدى النقاط العسكرية جنوب قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي.



واشبكت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية في قرية حضر في القنيطرة صباح اليوم مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة هاجمت إحدى النقاط العسكرية مستغلة الأجواء المناخية في موقع الدلافة جنوب القرية.



وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم بعد “إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في صفوف تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية”.



ووجهت مدفعية الجيش العربي السوري ضربات مركزة على تحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في تل الحمرية جنوب قرية حضر “وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين”.



وأطلقت المجموعات الإرهابية صباح اليوم نيران رشاشاتها باتجاه الأراضي الزراعية جنوب قرية حضر ما تسبب “بإصابة شخصين بجروح”.



وتشكل قرية جباتا الخشب ومحميتها وكراً رئيسيا للتنظيمات الإرهابية ولا سيما جبهة النصرة التي تتلقى مختلف أنواع الأسلحة والأجهزة المتطورة من العدو الإسرائيلي بغية شن اعتداءات على قرى محافظة القنيطرة الآمنة بالقذائف والرشاشات المتنوعة.

سانا