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تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في محيط دير الزور

نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية على تحصينات وتجمعات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وطالت الغارات مواقع انتشار تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط جبل الثردة ومناطق البانوراما والمقابر والمكبات وسرية جنيد وكبدته خسائر بالأفراد والعتاد الحربي.

إلى ذلك أشارت مصادر أهلية من ريف دير الزور إلى حالة التخبط والإرباك التي تسود صفوف تنظيم “داعش” بعد مقتل أحد إرهابييه فيما يسمى بـ “الحسبة” في مدينة البوكمال و4 إرهابيين في مدينة الميادين.

وفرضت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور الأربعاء الماضي سيطرتها على تلة شعيب الاستراتيجية وذلك خلال عملياتها المتواصلة بالتعاون مع القوات الرديفة لاجتثاث تنظيم “داعش” الإرهابي من منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة.

سانا

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