مطالبة برلمانية بإزالة مخلفات العثماني من سورية
الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي أردوغان في ريف تل تمر
دمشق: انزعاج أمريكا من استئناف رحلات مطار حلب الدولي “وقاحة حقيقية”
الاحتلال التركي يوطن آلاف المرتزقة في عفرين!
الجيش يطرد دورية للاحتلال الأمريكي شرق الحسكة… والأخير يعزز قواته في حقول النفط
سلاح الجو يبيد مواقع للإرهابيين في ريف إدلب..
مصدر عسكري: أي اختراق لمجالنا الجوي هو “عدوان خارجي”
موسكو تصرّ على «وقف هجمات المتطرّفين».
الرئيس الجزائري: سوريا لن تسقط وهي الدولة الوحيدة التي لم تطبع حتى الآن
خيارات تركيا غير المستساغة في سورية
رسائل روسيّة بالنار إلى تركيا وأنقرة تستنجد بـ«باتريوت الأطلسي»
الاحتلال الأمريكي يُدخل قافلة عسكرية بالتزامن مع إخلاء تركيا إحدى قواعدها في ريف الحسكة
مصدر عسكري : الجيش يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب
“المقاومة الوطنية السورية” تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري في وجه “العدوان التركي”
آخرُ المستجدات والمواقف الدوليّة حيال الوضع في سوريا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

تكامل تحديد طرق التسجيل على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للسوريين

أعلنت شركة تكامل المنفّذة لمشروع البطاقة الذكية، عن طرق التسجيل على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة لموسم 2019 – 2020.

ونشرت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن التسجيل يتم عبر منصات البطاقة الذكية، وهي قناة التلغرام التفاعلية، وتطبيق وين، وموقع مشروع البطاقة الذكية، إضافةً إلى خدمة USSD عبر الاتصال المجاني على الرقم (*9884#).

كما بيّنت الشركة أنه يمكن الاتصال أيضاً على رقم خدمة الزبائن 0119884، والتسجيل عبر المجيب الآلي، وفي حال الحاجة لأي مساعدة يمكن الضغط على الرقم 4، لتحويل المتصل مباشرةً لموظفي خدمة الزبائن.

ويحق لكل عائلة تمتلك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر بالسعر المدعوم، توزع على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام وحتى 15 تموز.

وكان مدير محروقات دمشق إبراهيم أسعد قد صرّح بأن سبب تأخر وصول مازوت التدفئة لمستحقيه يعود لجغرافية المناطق.

وأنفق أهالي محافظة دمشق 9.9 مليارات ليرة سورية تقريباً لشراء 53.4 مليون ليتر مازوت تدفئة، منذ بدء توزيع المادة مطلع أيلول 2019 وحتى 22 كانون الثاني 2020 (أي خلال 5 أشهر تقريباً)، على اعتبار أن سعر الليتر 185 ليرة.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، بدأت شركة محروقات الاستعانة بمحطات الوقود في بعض المناطق لتسهيل وصول مادة مازوت التدفئة للمواطنين، وتخفيف العبء عن صهاريج التوزيع في هذه المناطق، وذلك من خلال تزويدها بطلبات خاصة بمازوت التدفئة.