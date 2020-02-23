تكامل تحديد طرق التسجيل على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للسوريين

أعلنت شركة تكامل المنفّذة لمشروع البطاقة الذكية، عن طرق التسجيل على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة لموسم 2019 – 2020.



ونشرت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن التسجيل يتم عبر منصات البطاقة الذكية، وهي قناة التلغرام التفاعلية، وتطبيق وين، وموقع مشروع البطاقة الذكية، إضافةً إلى خدمة USSD عبر الاتصال المجاني على الرقم (*9884#).



كما بيّنت الشركة أنه يمكن الاتصال أيضاً على رقم خدمة الزبائن 0119884، والتسجيل عبر المجيب الآلي، وفي حال الحاجة لأي مساعدة يمكن الضغط على الرقم 4، لتحويل المتصل مباشرةً لموظفي خدمة الزبائن.



ويحق لكل عائلة تمتلك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر بالسعر المدعوم، توزع على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام وحتى 15 تموز.



وكان مدير محروقات دمشق إبراهيم أسعد قد صرّح بأن سبب تأخر وصول مازوت التدفئة لمستحقيه يعود لجغرافية المناطق.



وأنفق أهالي محافظة دمشق 9.9 مليارات ليرة سورية تقريباً لشراء 53.4 مليون ليتر مازوت تدفئة، منذ بدء توزيع المادة مطلع أيلول 2019 وحتى 22 كانون الثاني 2020 (أي خلال 5 أشهر تقريباً)، على اعتبار أن سعر الليتر 185 ليرة.



وفي مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، بدأت شركة محروقات الاستعانة بمحطات الوقود في بعض المناطق لتسهيل وصول مادة مازوت التدفئة للمواطنين، وتخفيف العبء عن صهاريج التوزيع في هذه المناطق، وذلك من خلال تزويدها بطلبات خاصة بمازوت التدفئة.