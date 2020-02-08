تكامل: الأطفال بحاجة لبيان عائلي ليحصلوا على مخصصاتهم من البطاقة الذكية

مع بداية تطبيق توزيع مخصصات السكر والرز والشاي وفق البطاقة الذكية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، اشتكى عدد من السوريين من عدم تمكن جميع أفراد الأسرة من استلام مخصصاتهم، على الرغم من أن عوائلهم تزيد على 4 أشخاص.



وبيّن مصدر مسؤول في مركز شركة “تكامل” أن أي طفل يحدد له رقم وطني منذ لحظة ولادته، وذلك وفق القانون الساري منذ نحو 4 أعوام، لذا يتوجب على كل شخص إصدار بيان عائلي يتضمن الأرقام الوطنية لكل أفراد عائلته، ليتسنى تعديل البيانات المذكورة في البطاقة الذكية ويتم إصداره لمرة واحدة فقط، إلا في حال حدوث ولادة جديدة في العائلة فيتوجب إصداره مرة أخرى لتعديل البيانات.



كما أوضح المصدر أن المشكلة تخص من استخرج بطاقته الذكية من دون بيان عائلي، مؤكداً سهولة حل المشكلة بمراجعة أي مركز لتكامل مع بيان عائلي حديث.



وقبل يومين، أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة في دمشق يوسف عقلة، صحة الشكاوى المتعلقة بعدم تشميل أفراد الأسرة غير الحاصلين على البطاقة الشخصية “الهوية” بمخصصات البطاقة الذكية، أي أن الأسرة التي تضم أطفالاً دون الـ 15 سنة لن تحصل إلا على حصة الأم والأب فقط من تلك المواد، لافتاً إلى أن مصدر الخلل هو الشركة المعنية بالبطاقة الذكية “تكامل”.



من جهة ثانية، أكد المصدر أنه يحق للمرأة المطلقة التي حصلت على حضانة أطفالها، أن تأخذ البطاقة الذكية لتحصل على مخصصات عائلتها، في حين يعامل الأب معاملة الأعزب ويحصل على مخصصات فرد واحد فقط.



وبدأت صالات المؤسسة السورية للتجارة، مطلع شهر شباط الحالي، بتطبيق بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، وتتضمن مادة السكر بمعدل 1 كيلوغرام للشخص بسعر 350 ليرة سورية على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات شهرياً ومادة الرز 1 كيلوغرام للشخص بسعر 400 ليرة بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد بـ 900 ليرة على ألا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلوغرام شهرياً.