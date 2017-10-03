تقييم عمل شركات التأمين في سورية، وحرمان شركة الثقة من التأمين الإلزامي!

كشفت مصادر مطلعة في قطاع التأمين أن قرارات مهمة ستصدر خلال أيام قليلة قادمة ستُقِّوم عمل بعض الشركات وستتوجه بعقوبات إلى شركات أخرى لتقصيرها في العمل.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات ستكون نتاج عمل اللجنة المشكلة مؤخراً والمحددة مهمتها بالتدقيق في أعمال الشركات وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، لافتاً إلى أن أهم القرارات التي صدرت هي حرمان شركة «الثقة» من التأمين الإلزامي لغاية آخر العام الجاري واستبعاد مديرها التنفيذي (م.أ) عن الإدارة التنفيذية بشكل نهائي، إلى جانب إبعاده عن منصبي رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة في حال تم إعادة توزيع المناصب في الشركة، والسبب يعود إلى أن مدير الشركة المذكور قبل أن يتسلم الشركة كانت في المرتبة الثالثة من حيث النشاط على مستوى الترتيب بين الشركات الخاصة، أما اليوم فهي في المرتبة 13، إذ إن نشاط الشركة مقتصر فقط على التأمين الإلزامي.