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تقنين للإنترنت في سوريا ولا بوابات جديدة!

قال مدير الشركة السورية للاتصالات “سيف الدين حسن” أنه ليس هناك تركيب بوابات إنترنت جديدة حالياً، كما أنه سيكون هنالك  عمليات تقنين انترنت في عدد من المقاسم، أي قطع خدمة الإنترنت لساعات. 


وأضاف بحسب صحيفة "الوطن" المحلية أن الأولوية في توزيع بوابات الإنترنت المتوقع أن تصل قريباً، ستكون للمقاسم التي تخضع لتقنين فيما يخص البوابات، والتي عليها طلب كبير. 


وبيّن أن هناك بعض العقود لتوريد بوابات جديدة، تتم متابعتها مع المتعاقدين ومع الإدارة الفنية في الشركة لتجهيز أماكن تركيب البوابات التي سيتم توريدها، مشيراً إلى أنه خلال فترة وجيزة سوف تصل بوابات جديدة، وسيتم توزيعها على المسجلين.

وبيّن أن ليس هناك عدد محدد لبوابات الإنترنت التي سيتم توريدها، وهذا الأمر يتعلق بالعقود المبرمة. 


وتزيد مؤسسة الاتصالات ساعات تقنين الإنترنت، أيام الامتحانات في المدارس والجامعات. 


يذكر أن معظم السوريين يعانون من سوء خدمة الإنترنت، وانقطاعها المتكرر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمة، و خاصة على الهواتف الجوالة.