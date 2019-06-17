تقنية جديدة تمنع سرقة الهواتف من جيوب أصحابها

كشفت شركة الهواتف العملاقة السويدية "إريكسون"، عن تقنية فريدة تكافح نشل وسرقة الهواتف المحمولة من جيوب المستخدمين.



التقنية الجديدة تتسم بتزويد الهواتف الذكية بأجهزة استشعار يمكنها معرفة ما إذا كان شخص آخر غير المالك الشخصي للهاتف هو من يمسك به، وعند ذلك تبدأ هذه التقنية بالاهتزاز بسرعة كبيرة بشكل يصعب على اللص الإمساك بأطراف الهاتف.



وتوضح الشركة المطورة لهذه الميزة: "في هذا الوضع (الاحتكاك التكيفي)، سيستحيل على الشخص غير المخول السيطرة على الهاتف المحمول، عند وجوده في جيب المستخدم".



ويمكن للتكنولوجيا المعتمدة على أجهزة الاستشعار، المدمجة والمثبتة على الهاتف، اكتشاف كيفية استخدامه أو التقاطه من قبل مالكه الشخصي.