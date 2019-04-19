تقنية تستخدم نبضات القلب بدلا من كلمات المرور

ابتكرت شركة ناشئة للإلكترونيات جهازاً جديداً على شكل سوار معصم يسجل نبضات القلب ويستخدمها كبديل عن كلمات المرور لتشغيل الأجهزة والدخول على التطبيقات الإلكترونية المختلفة.



وتعمل شركة «بيو نايم» على تطوير تطبيقات إلكترونية تعمل على أنظمة تشغيل «إي أو إس» من «أبل» و«آندرويد» من «غوغل» بحيث يمكن الاستفادة من نبضات القلب كوسيلة للتحقق من هوية المستخدم للدخول على الحسابات المصرفية وأنظمة الكمبيوتر، بل وتشغيل السيارات والأجهزة الإلكترونية دون أن يضطر المستخدم إلى تدوين كلمة المرور الخاصة به، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



ونقلت مجلة «بي سي ورلد» الأميركية على موقعها الإلكتروني عن أندرو ديسوزا رئيس شركة «بيو نايم» قوله إن الجهاز الجديد الذي يحمل اسم «نايمي» يأخذ شكل سوار معصم وهو مزود بقطبين كهربائيين متصلين بشريحة معدنية.



ويتعين أن يلمس المستخدم الشريحة المعدنية لعدة ثوان كي يقوم الجهاز بتسجيل نبضه، حيث إن الجهاز «نايمي» لا يقوم بقياس نبضات القلب بشكل متصل. وأكد ديسوزا أن شركة «بيونايم» حريصة للغاية على الحفاظ على خصوصية المستخدم بالنظر إلى نوعية البيانات التي تقوم بجمعها، وتعتزم توخي الحرص البالغ بشأن التطبيقات التي سوف تقوم بتطويرها.